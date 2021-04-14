В Пензенской области в I квартале зарегистрировано более 80 преступлений в сфере коррупции Криминал

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. 83 преступления коррупционной направленности зарегистрировано в Пензенской области в I квартале 2021 года, что на 44,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го, когда их было зафиксировано 34. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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В нем отмечается, что наибольшее число преступлений в сфере коррупции выявлено органами МВД и ФСБ — 64 и 10 соответственно.

«Уголовные дела о 58 преступлениях направлены для рассмотрения в суд», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Пензенской области в январе-марте 2021 года выявлено 37 лиц, совершивших коррупционные преступления, а за аналогичный период прошлого года — 20 человек, рост составил 85%.

«Ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, составил 33 млн. 864 тыс. рублей, из которых добровольно возмещено 918 тыс. рублей. Органами предварительного расследования на имущество стоимостью 36 млн. 711 тыс. рублей наложен арест», — уточняется в пресс-релизе.