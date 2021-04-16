Вступил в силу приговор бывшему и.о. главы администрации Богородского сельсовета Криминал

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Приговор Мокшанского районного суда Пензенской области от 24 февраля 2021 года, которым бывший исполняющий обязанности главы администрации Богородского сельсовета Виктор Корезин признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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«Суд установил, что с 2009 года по 7 августа 2019 года Корезин Виктор занимал должность и.о. главы администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области. В 2015 году с целью хищения технически исправного автомобиля «ВАЗ-21074», принадлежащего администрации сельсовета, он получил фиктивные документы, необходимые для его списания, снял его с учета и распорядился по своему усмотрению, передав сыну. Ущерб, причиненный администрации Богородского сельсовета, составил 66 тыс. 270 рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что свою вину экс-чиновник не признал.

«Суд назначил Корезину наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Легковой автомобиль «ВАЗ-21074» 2006 года выпуска по решению суда будет возращен законному владельцу — администрации Богородского сельсовета», — уточняется в сообщении.