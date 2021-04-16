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Вступил в силу приговор бывшему и.о. главы администрации Богородского сельсовета

11:07 | 16.04.2021 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Приговор Мокшанского районного суда Пензенской области от 24 февраля 2021 года, которым бывший исполняющий обязанности главы администрации Богородского сельсовета Виктор Корезин признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Вступил в силу приговор бывшему и.о. главы администрации Богородского сельсовета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что с 2009 года по 7 августа 2019 года Корезин Виктор занимал должность и.о. главы администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области. В 2015 году с целью хищения технически исправного автомобиля «ВАЗ-21074», принадлежащего администрации сельсовета, он получил фиктивные документы, необходимые для его списания, снял его с учета и распорядился по своему усмотрению, передав сыну. Ущерб, причиненный администрации Богородского сельсовета, составил 66 тыс. 270 рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что свою вину экс-чиновник не признал.

«Суд назначил Корезину наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. Легковой автомобиль «ВАЗ-21074» 2006 года выпуска по решению суда будет возращен законному владельцу — администрации Богородского сельсовета», — уточняется в сообщении.

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