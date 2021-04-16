Обвиняемый в совершении преступлений на территории Таиланда россиянин задержан в Пензе Криминал

Владивосток, 16 апреля 2021. PenzaNews. Обвиняемый в совершении преступлений на территории Таиланда Александр Новичков, который на протяжении нескольких лет находился в федеральном и международном розыске, задержан в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СКР по Приморскому краю в пятницу, 16 апреля.

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В нем уточняется, что мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

«Весной 2014 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю с заявлением о похищении брата обратилась местная жительница. Как оказалось, брат был похищен на острове Пхукет Королевства Таиланд. По факту похищения возбуждено уголовное дело. Благодаря грамотной работе следователей Следственного комитета лица, причастные к преступлению, были установлены. Ими оказались двое мужчин — Андрей Забелин и Александр Новичков», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в июне 2018 года Андрей Забелин предстал перед судом, а в марте 2020-го был приговорен к 19 годам лишения свободы; при этом Александр Новичков скрылся от следствия, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, фигуранту было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время его местонахождение установлено. Он был задержан сотрудниками полиции в съемной квартире в городе Пензе. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в город Владивосток. [...] По поручению следователя следственного управления по Приморскому краю в городе Пензе фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях очно», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что в марте 2014 года Андрей Забелин, находясь на Пхукете, с целью вымогательства 100 тыс. долларов совершил похищение знакомого, пригласив того на виллу, предназначенную для сдачи.

«На вилле его ждал подельник Александр Новичков, который помог надеть на потерпевшего наручники и цепь. Позже аналогичным способом похищена подруга потерпевшего. Ее также привезли на виллу, где сковали наручниками и пристегнули цепью к кровати. Далее потерпевшего заставили перевести на счет подруги денежные сбережения в сумме свыше 100 тыс. рублей, которые впоследствии она сняла и отдала похитителям. В один из дней Новичков, подавляя волю потерпевшего, несколько раз ударил его по голове, и от полученных травм последний скончался. Его тело спрятали в джунглях. Кроме того, по версии следствия, обвиняемый, удерживая девушку в гостиничном номере, изнасиловал ее. Спустя несколько дней после похищения потерпевшую оставили в гостинице и скрылись», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе проведения разыскных мероприятий на острове тело потерпевшего обнаружили сотрудники местных правоохранительных органов, после чего оно было отправлено в Россию.