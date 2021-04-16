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71-летний пензенец обвиняется в сексуальном насилии над девочками

17:26 | 16.04.2021 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», предъявлено 71-летнему жителю Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

71-летний пензенец обвиняется в сексуальном насилии над девочками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в марте 2019 года мужчина, используя беспомощное состояние 9-летней девочки, обусловленное ее малолетним возрастом, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Еще один эпизод преступления сексуального характера он совершил осенью 2016 года в отношении второй девочки в возрасте 7 лет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — отмечается в пресс-релизе.

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