Пенсионер из Пензы лишился более 1,6 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника Криминал

Пенза, 18 апреля 2021. PenzaNews. Проживающий в Пензе пенсионер 1938 года рождения лишился более 1,6 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за банковского работника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник проинформировал собеседника о якобы предпринятой попытке закрытия его расчетного счета, для предотвращения которой он предложил перевести все имеющиеся средства на один счет.

«Пожилой человек поверил словам мнимого специалиста банка. Следуя инструкциям, которые незнакомец диктовал по телефону, мужчина оформил карту другого банка и перечислил на нее более 1,6 млн. рублей. Затем он назвал неизвестному лицу реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS. На следующий день пензенец обнаружил, что с его новой банковской карты были списаны денежные средства», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».