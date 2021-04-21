Житель Ставрополья подозревается в мошенничестве в отношении пензенского пенсионера Криминал

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Житель Ставропольского края 1991 года рождения подозревается в совершении мошенничества в отношении 87-летнего пенсионера из Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Пенсионер рассказал, что 3 февраля находился на улице Суворова в Пензе. К нему подошел молодой человек, который представился Томасом. Незнакомец предложил пожилому мужчине приобрести столовые приборы, изготовленные якобы из золота. Свой товар молодой человек оценил в 985 тыс. рублей. Пенсионер ответил, что у него таких денег в наличии нет, но на счету в банке имеется 330 тыс. рублей. Эта сумма вполне устроила незнакомца. «Золотую» посуду молодой человек оставил в квартире у пенсионера и вместе с ним отправился в банк, где пожилой мужчина снял денежные средства и передал их продавцу», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что пенсионер, вернувшись домой, внимательно рассмотрел столовые приборы и понял, что его обманули.

«Был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого личность злоумышленника установлена», — сказали в УМВД.

В управлении отметили, что подозреваемый в содеянном признался.

«По его словам, в Пензе он оказался проездом — ехал на своей автомашине из Москвы в Ставропольский край. Увидев пожилого человека, у него возник умысел совершить преступление. Вырученные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды», — уточнили в полиции.