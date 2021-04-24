В Пензе мужчина угнал машину скорой помощи, прибывшей на вызов к его отцу Криминал

Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту угона автомобиля скорой помощи мужчиной 1979 года рождения с применением насилия в отношении медицинских работников. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 23 апреля на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого. В результате своих преступных действий мужчина неправомерно без цели хищения завладел автомашиной скорой помощи. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. По делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты», — добавили в СУ СКР.