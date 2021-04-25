Полицейские изъяли из гаража в Первомайском районе Пензы 1,5 кг марихуаны Криминал

Пенза, 25 апреля 2021. PenzaNews. Полицейские изъяли 1,5 кг марихуаны и 19 кустов наркосодержащих растений из гаражного бокса, расположенного на территории Первомайского района Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве уточнили, что в незаконном культивировании наркосодержащих растений и изготовлении запрещенных веществ подозреваются двое местных жителей 1990 и 1991 годов рождения.

«Ранее к уголовной ответственности они не привлекались», — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что, по словам подозреваемых, необходимое оборудование они заказали в интернете.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — сказали в УМВД.