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Пятеро мужчин подозреваются в серии краж силовых кабелей с пензенских строек

13:29 | 27.04.2021 | Криминал

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Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Пятеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет подозреваются в серии краж силовых кабелей со строительных площадок на территории Пензы и Пензенского района.

Пятеро мужчин подозреваются в серии краж силовых кабелей с пензенских строек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, одна из краж была совершена на улице Антонова в феврале 2021 года.

«В ночное время подозреваемые приехали на автомашине на стройплощадку строящегося дома. Объект находился под охраной. Они заранее выбрали площадку со слабым освещением. Злоумышленники перелезли через бетонное ограждение и проникли на территорию, откуда похитили силовой кабель, скрученный в моток. Похищенное они порезали на несколько частей, загрузили в автомобиль и сдали в пункт приема металлов. Перед сдачей подозреваемые освободили кабель от изоляции. Вырученные денежные средства молодые люди потратили на личные нужды: на приобретение продуктов питания, алкоголя и оплату топлива», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что еще одна кража была совершена на улице 65-летия Победы.

«Один из подозреваемых строительными ножницами отрезал от башенного крана кабель, лежавший на земле. Затем он залез на кран и срезал с него еще один кабель. После этого злоумышленники подошли к гусеничному крану, около которого лежал еще один кабель. Он был похищен аналогичным способом», — пояснили в УМВД.

В управлении уточнили, что, по данным следствия, подозреваемые причастны к совершению восьми преступлений.

«Сумма причиненного ущерба устанавливается», — отметили в полиции.

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