Вступил в силу приговор по делу о покушении на кражу более 21 тонны семян подсолнечника Криминал

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым трое жителей Колышлейского района Пензенской области в возрасте от 27 до 34 лет проведут полтора года в исправительной колонии общего режима за покушение на кражу 21 тонны семян подсолнечника у своего работодателя, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что злоумышленники, работавшие трактористами-машинистами на сельскохозяйственном предприятии, 6 октября 2020 года договорились о совершении кражи принадлежащих их работодателю семян подсолнечника с поля», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчины разработали план и распределили роли, согласно которым один из них заранее подыскал потенциального покупателя и договорился о транспортировке похищенного имущества.

«Ночью 7 октября злоумышленники на личных автомобилях прибыли к заранее определенному сельскохозяйственному полю. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они на зерноуборочных комбайнах работодателя более двух часов тайно собрали на поле путем обмолота семена подсолнечника весом более 21 тонны стоимостью свыше 550 тыс. рублей. Похищенные семена подсолнечника они разгружали с бункеров комбайнов в полуприцеп грузового автомобиля под управлением лица, не осведомленного о преступности их намерений», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что мужчины не смогли довести задуманное до конца, поскольку были задержаны сотрудниками службы безопасности организации.