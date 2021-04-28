EN
21:36:11 Среда, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор по делу о покушении на кражу более 21 тонны семян подсолнечника

15:56 | 28.04.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым трое жителей Колышлейского района Пензенской области в возрасте от 27 до 34 лет проведут полтора года в исправительной колонии общего режима за покушение на кражу 21 тонны семян подсолнечника у своего работодателя, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Вступил в силу приговор по делу о покушении на кражу более 21 тонны семян подсолнечника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что злоумышленники, работавшие трактористами-машинистами на сельскохозяйственном предприятии, 6 октября 2020 года договорились о совершении кражи принадлежащих их работодателю семян подсолнечника с поля», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчины разработали план и распределили роли, согласно которым один из них заранее подыскал потенциального покупателя и договорился о транспортировке похищенного имущества.

«Ночью 7 октября злоумышленники на личных автомобилях прибыли к заранее определенному сельскохозяйственному полю. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, они на зерноуборочных комбайнах работодателя более двух часов тайно собрали на поле путем обмолота семена подсолнечника весом более 21 тонны стоимостью свыше 550 тыс. рублей. Похищенные семена подсолнечника они разгружали с бункеров комбайнов в полуприцеп грузового автомобиля под управлением лица, не осведомленного о преступности их намерений», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что мужчины не смогли довести задуманное до конца, поскольку были задержаны сотрудниками службы безопасности организации.

Новости партнеров
Читайте также
Разрешение на строительство АЗС напротив поликлиники №1 в Пензе не выдавалось — мэр Мельниченко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
В бюджете Пензенской области предусмотрят средства на обновление автопарка скорой помощи В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области снизилось число ДТП В пензенском художественном училище пройдет выставка работ Адольфа Сиверина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама