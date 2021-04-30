EN
21:50:40 Пятница, 30 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Раскрыта афера со сдачей квартир в Пензе

19:20 | 30.04.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Сотрудники следственного управления МВД России по Пензенской области раскрыли аферу со сдачей квартир в аренду на территории Пензы.

Раскрыта афера со сдачей квартир в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, согласно материалам уголовного дела, в 2019 году житель Пензы создал фирму по оказанию услуг по сдаче квартир.

«Для работы в своей организации он привлек еще шесть человек, в обязанности которых входило размещение в сети интернет объявлений о сдаче квартир в аренду по ценам ниже рыночных», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленники также дублировали объявления от частных лиц.

«Заинтересованные граждане звонили по указанному в объявлении номеру и приглашались к руководителю в офис фирмы, который располагался в торговом центре на улице Московской. Потенциальному клиенту озвучивали различные варианты аренды квартир и предлагали подписать соответствующий договор. Клиент его подписывал, оплачивал услугу в сумме не менее 3,5 тыс. [рублей] за сделку. Руководитель фирмы предоставлял якобы телефон собственника жилого помещения, но клиент по нему дозвониться никак не мог», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в действительности SIM-карты находились в ведении злоумышленников, которые либо не отвечали на звонки либо обещали разобраться в данном вопросе.

«Когда граждане приходили с жалобами на действия представителей фирмы, им показывали договор, согласно которому фирма оказывает лишь информационные услуги», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что от преступных действий злоумышленников, которым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», за полтора года пострадали не менее 18 человек.

Новости партнеров
Читайте также
В бюджет заложили деньги на предупреждение банкротства ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Пензенский Минсельхоз за неделю заключил 64 соглашения о предоставлении средств господдержки
Валерий Савельев высказал идею о формировании рейтинга депутатов гордумы Пензы «Горводоканал» обнулит пензенским ветеранам апрельские счета за воду
Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году Владимир Мутовкин высказался об анонимных Telegram-каналах
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама