Раскрыта афера со сдачей квартир в Пензе Криминал

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Сотрудники следственного управления МВД России по Пензенской области раскрыли аферу со сдачей квартир в аренду на территории Пензы.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, согласно материалам уголовного дела, в 2019 году житель Пензы создал фирму по оказанию услуг по сдаче квартир.

«Для работы в своей организации он привлек еще шесть человек, в обязанности которых входило размещение в сети интернет объявлений о сдаче квартир в аренду по ценам ниже рыночных», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленники также дублировали объявления от частных лиц.

«Заинтересованные граждане звонили по указанному в объявлении номеру и приглашались к руководителю в офис фирмы, который располагался в торговом центре на улице Московской. Потенциальному клиенту озвучивали различные варианты аренды квартир и предлагали подписать соответствующий договор. Клиент его подписывал, оплачивал услугу в сумме не менее 3,5 тыс. [рублей] за сделку. Руководитель фирмы предоставлял якобы телефон собственника жилого помещения, но клиент по нему дозвониться никак не мог», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в действительности SIM-карты находились в ведении злоумышленников, которые либо не отвечали на звонки либо обещали разобраться в данном вопросе.

«Когда граждане приходили с жалобами на действия представителей фирмы, им показывали договор, согласно которому фирма оказывает лишь информационные услуги», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что от преступных действий злоумышленников, которым предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», за полтора года пострадали не менее 18 человек.