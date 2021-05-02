EN
12:20:37 Воскресенье, 2 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Городищенском районе возбуждено дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

10:21 | 02.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» возбуждено в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Городищенском районе возбуждено дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками уголовного розыска Городищенского района был установлен ранее судимый житель Средней Елюзани 1955 года рождения, причастный к совершению преступления», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по имеющейся информации, мужчина осуществил незаконную рубку четырех сосен.

«Данные деревья принадлежали лесничеству. Общий материальный ущерб составил более 253 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

В управлении МВД отметили, что подозреваемый дал признательные показания.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом Владимир Мутовкин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Одна из улиц Пензы будет носить имя Ларисы Яшиной В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Муниципальный транспорт на обслуживаемых МБУ «АТХ» маршрутах не используется — Светкин Жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама