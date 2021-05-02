В Городищенском районе возбуждено дело по факту незаконной рубки лесных насаждений Криминал

Пенза, 2 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» возбуждено в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками уголовного розыска Городищенского района был установлен ранее судимый житель Средней Елюзани 1955 года рождения, причастный к совершению преступления», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по имеющейся информации, мужчина осуществил незаконную рубку четырех сосен.

«Данные деревья принадлежали лесничеству. Общий материальный ущерб составил более 253 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

В управлении МВД отметили, что подозреваемый дал признательные показания.