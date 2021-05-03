Мужчине, забравшему чужие деньги из банкомата в Пензе, грозит уголовная ответственность Криминал

Пенза, 3 мая 2021. PenzaNews. Уголовная ответственность грозит жителю Бессоновского района 1980 года рождения, который забрал чужие деньги из банкомата в отделении банка на улице Клары Цеткин в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве уточнили, что денежные средства принадлежали посетительнице учреждения.

«Гражданка хотела снять со своей карты крупную сумму денежных средств несколькими операциями. После трех проведенных операций женщина приступила к заключительному этапу обналичивания. После того как она ввела PIN-код и необходимую сумму для снятия, банкомат вернул ей карту. Потерпевшая, не дождавшись выдачи денег, забрала карту и покинула помещение банка. В это время банкомат выдал запрашиваемую сумму в размере 14 тыс. 500 рублей. Это увидел мужчина, стоявший в очереди за потерпевшей, который впоследствии взял купюры из лотка терминала», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», — отметили в УМВД.