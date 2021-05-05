Завершено расследование дела об убийстве пензенца, тело которого обнаружили в Суре Криминал

Пенза, 5 мая 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела по факту убийства мужчины 1977 года рождения, тело которого было обнаружено в реке Суре, завершено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в конце ноября 2020 года обвиняемый – мужчина 1959 года рождения встретил на улице Егорова города Пензы ранее знакомого ему потерпевшего, с которым они пошли к реке Суре, где употребляли спиртные напитки. В процессе распития спиртного между мужчинами возник конфликт с взаимными оскорблениями, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов имевшимся при себе ножом в область шеи и кисти руки. Потерпевший от полученного колото-резаного ранения скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что тело убитого было замечено местными жителями в реке в районе улицы Литвинова поляна.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в управлении.