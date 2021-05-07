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По факту убийства женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе возбуждено уголовное дело

12:02 | 07.05.2021 | Криминал

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Пенза, 7 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины 1983 года рождения в доме на улице Ульяновской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту убийства женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 29 апреля 2021 года обвиняемый находился дома у бывшей супруги — в квартире на улице Ульяновской города Пензы, где в компании экс-жены и ее подруг распивал спиртные напитки. Позже к ним присоединилась потерпевшая, проживавшая по соседству. Между обвиняемым и его бывшей супругой произошел конфликт, в который вмешалась потерпевшая. Злоумышленник, прихватив из квартиры нож, вытолкал женщину в подъезд, где нанес ей два удара ножом в область груди, после чего отправился спать», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что потерпевшая от полученных колото-резаных ранений скончалась.

«Житель Пензы 1977 года рождения был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. По решению суда он заключен под стражу», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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