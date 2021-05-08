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В Сердобском районе женщина лишилась 300 тыс. рублей при попытке заработать на бирже

14:48 | 08.05.2021 | Криминал

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Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1972 года рождения лишилась 300 тыс. рублей при попытке заработать на бирже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Сердобском районе женщина лишилась 300 тыс. рублей при попытке заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что зарегистрировалась в приложении для трейдинга на бирже. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Мужчина предложил свои услуги консультанта для увеличения заработка», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в течение нескольких месяцев жительница Сердобского района выполняла инструкции злоумышленника и перечисляла деньги на его банковский счет.

«На момент, когда гражданка опомнилась, сумма потраченных средств составляла 300 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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