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В Пензе незнакомец ударил женщину, гулявшую с супругом в парке

12:08 | 11.05.2021 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензы выясняют обстоятельства инцидента, в ходе которого нетрезвый мужчина напал на женщину, гулявшую с супругом в парке.

В Пензе незнакомец ударил женщину, гулявшую с супругом в парке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, в вечернее время к экипажу группы задержания вневедомственной охраны обратился обеспокоенный гражданин, который рассказал, что во время прогулки к ним с супругой со спины подкрался незнакомец, ударил его жену кулаком по голове и скрылся.

«Буквально через несколько минут схожий по описанию мужчина был замечен во дворе дома по улице Шмидта. 20-летнего гражданина задержали на месте. Позже его опознала потерпевшая. Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали сотрудникам полиции», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что 42-летняя женщина госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.

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