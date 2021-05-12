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Мошенник, выдавший себя за следователя, выманил деньги у пенсионерки из Пензы

13:40 | 12.05.2021 | Криминал

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения лишилась денег, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за следователя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Мошенник, выдавший себя за следователя, выманил деньги у пенсионерки из Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился старшим следователем. Незнакомец сообщил, что ее сын на автомобиле сбил женщину. Чтобы сгладить вину сына гражданке требовалось заплатить компенсацию за лечение пострадавшей в размере 800 тыс. рублей. Деньги необходимо было передать помощнику звонившего», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после телефонного разговора к пенсионерке пришел мужчина, которому она отдала все свои сбережения в размере 230 тыс. рублей.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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