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Житель Мордовии задержан в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков

12:11 | 13.05.2021 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Житель Мордовии, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, задержан в Пензе при сбыте очередной партии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Мордовии задержан в Пензе по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими было установлено, что он приезжал в Пензу не менее двух раз, чтобы сбыть наркотики. Из незаконного оборота стражами порядка было изъято более 500 граммов наркотических средств. В съемной квартире полицейскими было изъято 800 свертков с наркотическими веществами синтетического типа», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«По его словам, он стал заниматься запрещенной деятельностью в феврале 2021 года. Злоумышленник нигде не работал. В его задачи входило оборудование тайников с оптовой партией наркотических средств для курьеров. Наркотики он получал на почте в посылках. Полицейские установили, что злоумышленник получил не менее трех посылок», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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