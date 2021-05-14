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Число преступлений в Пензенской области за январь-апрель выросло на 8%

12:19 | 14.05.2021 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. 4 тыс. 877 преступлений зарегистрировано на территории Пензенской области в январе-апреле 2021 года, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте прокуратуры региона.

Число преступлений в Пензенской области за январь-апрель выросло на 8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальной информации, за первые четыре месяца текущего года совершено 292 особо тяжких преступления, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 20%; тяжких — 1 тыс. 271 (+22%); средней тяжести — 842 (+9%); небольшой тяжести — 2 тыс. 472 (+0,2%).

Рост числа преступлений зафиксирован в 19 муниципальных образованиях Пензенской области, снижение — в 13. На прежнем уровне показатель остался в Бековском районе.

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