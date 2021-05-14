По факту разбойного нападения на офис микрофинансирования в Пензе возбуждено дело Криминал

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой» возбуждено по факту нападения молодого человека на офис микрофинансирования, расположенный на улице Клары Цеткин в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем уточняется, что, по словам менеджера-кассира, преступление совершил мужчина, который интересовался условиями получения займа.

«Сотрудница ответила, что он может оформить кредит в сумме 15 тыс. рублей. В этот момент мужчина вытащил нож и потребовал выдать ему деньги. Девушка, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала злоумышленнику 23 тыс. 300 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что посетитель также забрал со стола ее сотовый телефон и ключи от помещения, которыми закрыл дверь снаружи, после чего скрылся в неизвестном направлении.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения данного гражданина. Его приметы: на вид 18–20 лет, славянской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные спортивные брюки, при себе имел черную сумку через плечо, на лице была защитная маска черного цвета», — отмечается в тексте.