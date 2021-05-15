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В Кузнецком районе водитель получил условный срок за попытку дать взятку полицейскому

11:31 | 15.05.2021 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2021. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено судом водителю, попытавшемуся дать взятку сотруднику полиции в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Кузнецком районе водитель получил условный срок за попытку дать взятку полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 9 марта 2021 года автомашина марки «ВАЗ-2109» под управлением мужчины 1980 года рождения была остановлена сотрудниками ДПС отдела МВД России по Кузнецкому району. Поскольку водитель автомобиля совершил административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», инспектор ДПС в салоне патрульной автомашины начал составлять протоколы о правонарушениях. Злоумышленник попытался передать полицейскому взятку в размере 15 тыс. рублей, положив ее в бардачок», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полицейский от взятки отказался.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.

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