В Пензе аферист под видом полицейского выманил деньги у таксиста Криминал

Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту мошенничества, жертвой которого стал водитель такси, попавшийся на уловку афериста, выдавшего себя за сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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В нем отмечается, что в момент прибытия по адресу, указанному в заказе, таксисту позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов.

«Мнимый полицейский попросил таксиста купить коньяк и объяснил, что деньги он ему переведет на карту по номеру телефона. После этого гражданину пришло SMS-сообщение, но он не просмотрел его. После покупки коньяка незнакомец попросил зачислить на абонентский номер деньги в размере 6 тыс. рублей, которые обещал вернуть. Воспользовавшись банкоматом, мужчина перевел деньги», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что, получив указанную сумму, злоумышленник перестал выходить на связь.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в сообщении.