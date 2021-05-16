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В Пензе злоумышленник вскрыл машину с помощью считывающего устройства и украл деньги

15:02 | 16.05.2021 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2021. PenzaNews. Злоумышленник с помощью специального считывающего устройства вскрыл машину, которую житель Пензы припарковал у торгового центра вблизи трассы М5 «Урал» на территории Октябрьского района города, и украл из салона более 7 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе злоумышленник вскрыл машину с помощью считывающего устройства и украл деньги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ночь с 8 на 9 мая 2021 года при въезде на территорию Пензы сотрудниками уголовного розыска совместно с экипажем дорожно-патрульной службы была остановлена автомашина, в салоне которой находился мужчина, причастный к совершению данного преступления. Им оказался житель Уфы 1969 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся», — уточняется в тексте.

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