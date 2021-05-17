В Пензенской области застрелены три человека, подозреваемый пока не задержан — УМВД Криминал

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области принимают меры по задержанию мужчины 1972 года рождения, подозреваемого в убийстве троих человек, включая бывшую супругу и ее брата. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«16 мая в 18.15 в дежурную часть УМВД России по Пензенской области поступило сообщение о том, что в селе Липовка в частном доме на улице Центральной слышны выстрелы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. При осмотре места происшествия были обнаружены тела двух женщин 1948 и 1972 годов рождения с огнестрельными ранениями. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж убитой женщины 1972 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, после произошедшего подозреваемый отправился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения — брата бывшей жены, который от полученных ранений скончался на месте происшествия.

«По словам очевидцев, злоумышленник направился в сторону реки», — отметили в УМВД.

В управлении пояснили, что в настоящее время местность оцеплена.