EN
20:19:24 Понедельник, 17 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области застрелены три человека, подозреваемый пока не задержан — УМВД

09:22 | 17.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области принимают меры по задержанию мужчины 1972 года рождения, подозреваемого в убийстве троих человек, включая бывшую супругу и ее брата. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области застрелены три человека, подозреваемый пока не задержан — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«16 мая в 18.15 в дежурную часть УМВД России по Пензенской области поступило сообщение о том, что в селе Липовка в частном доме на улице Центральной слышны выстрелы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. При осмотре места происшествия были обнаружены тела двух женщин 1948 и 1972 годов рождения с огнестрельными ранениями. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж убитой женщины 1972 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, после произошедшего подозреваемый отправился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения — брата бывшей жены, который от полученных ранений скончался на месте происшествия.

«По словам очевидцев, злоумышленник направился в сторону реки», — отметили в УМВД.

В управлении пояснили, что в настоящее время местность оцеплена.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в 2021 году на капремонт МКД направят более 1,1 млрд. рублей — мэрия Просветительская акция «Умный маршрут» общества «Знание» пройдет в Пензе 18 мая
В Пензенской области в выходные ликвидированы лесные пожары на площади более 11 га Жительница Пензы травмирована поездом
Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек в Пензенской области Михаил Дралин занял 11 место на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама