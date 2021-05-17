В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года рождения обнаружена в инкассаторской сумке в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Фальшивка поступила от магазина алкогольной продукции в общей выручке. При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также не соответствует размеру денежного билета. [...] Денежная купюра была изготовлена на капельно-струйном принтере, перфорация — прожиг», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как было установлено, данной купюрой в магазине расплатился житель Пензы 1966 года рождения, по словам которого, деньги ему дала супруга, являющаяся индивидуальным предпринимателем.

«Она пояснила, что занимается продажей фруктов и овощей на открытой торговой точке возле дома. Женщина предположила, что данная купюра появилась у нее из выручки, так как рабочее место не оборудовано аппаратом для определения подлинности денег», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».