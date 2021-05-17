EN
20:19:30 Понедельник, 17 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

09:54 | 17.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года рождения обнаружена в инкассаторской сумке в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фальшивка поступила от магазина алкогольной продукции в общей выручке. При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также не соответствует размеру денежного билета. [...] Денежная купюра была изготовлена на капельно-струйном принтере, перфорация — прожиг», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как было установлено, данной купюрой в магазине расплатился житель Пензы 1966 года рождения, по словам которого, деньги ему дала супруга, являющаяся индивидуальным предпринимателем.

«Она пояснила, что занимается продажей фруктов и овощей на открытой торговой точке возле дома. Женщина предположила, что данная купюра появилась у нее из выручки, так как рабочее место не оборудовано аппаратом для определения подлинности денег», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в 2021 году на капремонт МКД направят более 1,1 млрд. рублей — мэрия Просветительская акция «Умный маршрут» общества «Знание» пройдет в Пензе 18 мая
В Пензенской области в выходные ликвидированы лесные пожары на площади более 11 га Жительница Пензы травмирована поездом
Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек в Пензенской области Михаил Дралин занял 11 место на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама