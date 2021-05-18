В Пензе вынесен приговор экс-адвокату из Астраханской области и его знакомому из Саратова Криминал

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Бывший адвокат из Астраханской области и его знакомый из Саратова, уголовное дело в отношении которых было расследовано при взаимодействии сотрудников управлений СКР и ФСБ России по Пензенской области, осуждены в Пензе за покушение на мошенничество, а последний признан виновным еще и в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в конце мая 2020 года житель Саратова вступил в преступный сговор с адвокатом из Астраханской области, договорившись совершить мошенничество в отношении индивидуального предпринимателя из Пензы. Злоумышленники сообщили бизнесмену заведомо ложную информацию о возможности повлиять на принятие Арбитражным судом Пензенской области положительного для него решения по искам другого предпринимателя о взыскании с потерпевшего неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами, но для этого якобы необходимо было передать судьям 6 млн. рублей. В действительности соучастники преступления не имели возможности повлиять на принятие решений судьями», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что бизнесмен, заподозрив неладное, обратился в УФСБ России по Пензенской области.

«В середине июля житель Саратова, находясь в Пензе, получил от потерпевшего 3 млн. рублей. В тот же день при передаче саратовцем части денежных средств в размере 2 млн. рублей своему подельнику – адвокату оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — добавили в СУ СКР.

В управлении обратили внимание на то, что в ходе расследования уголовного дела было доказано еще два эпизода совершения саратовцем мошенничества в особо крупном размере.

«В конце декабря 2019 года он встретился с представителем предпринимателя из Пензы и сообщил аналогичную заведомо ложную информацию о возможности повлиять на принятие положительных для потерпевшего решений судьями Арбитражного суда Пензенской области. Введя в заблуждение бизнесмена, злоумышленник в начале января 2020 года получил от него 1,25 млн. рублей, которые похитил и распорядился денежными средствами по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что также в конце декабря 2019 года житель Саратова получил от бизнесмена, признанного решением Арбитражного суда Пензенской области банкротом, 1,1 млн. рублей за заключение мирового соглашения с представителем одного из банков на условиях предпринимателя.

«Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, жителю Саратова — в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в следственном управлении СКР по Пензенской области.