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Жительница Пензы и ее сын-подросток подозреваются в сбыте поддельных денег

14:07 | 18.05.2021 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Жительница Пензы и ее несовершеннолетний сын подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жительница Пензы и ее сын-подросток подозреваются в сбыте поддельных денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в конце марта 2021 года жительница Пензы 1970 года рождения и ее 15-летний сын приобрели в Нижнем Новгороде десять фальшивых поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тыс. рублей, имеющих существенное сходство с подлинными денежными купюрами. Затем они перевезли их в Пензу с целью дальнейшего сбыта», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в течение нескольких дней злоумышленники расплачивались поддельными банковскими билетами в торговых точках города.

«Всего им удалось сбыть девять фальшивых купюр», — уточнили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в рамках расследования будет решен вопрос о постановке несовершеннолетнего подозреваемого на профилактический учет в органы внутренних дел.

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