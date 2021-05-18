Под Пензой обнаружен пакет с телом младенца, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения пакета с телом новорожденной девочки на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района Пензенской области недалеко от улицы Спиртозаводской. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти ребенка, не обнаружено», — сказали в ведомстве.

В следственном управлении добавили, что для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление матери ребенка и обстоятельств смерти новорожденной», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве призвали граждан, обладающих значимой для следствия информацией обратиться в СУ СКР по Пензенской области или в полицию.