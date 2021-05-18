EN
22:15:05 Вторник, 18 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой обнаружен пакет с телом младенца, возбуждено уголовное дело

16:03 | 18.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения пакета с телом новорожденной девочки на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района Пензенской области недалеко от улицы Спиртозаводской. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Под Пензой обнаружен пакет с телом младенца, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти ребенка, не обнаружено», — сказали в ведомстве.

В следственном управлении добавили, что для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление матери ребенка и обстоятельств смерти новорожденной», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве призвали граждан, обладающих значимой для следствия информацией обратиться в СУ СКР по Пензенской области или в полицию.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области пройдет православный книжный фестиваль «Витязь земли Русской» Олег Мельниченко вручил жилищные сертификаты работникам бюджетной сферы
Перинатальный центр Пензы получил оборудование в рамках программы банка ВТБ «Мир без слез» В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины «ЭпиВакКорона»
Жительница Пензы и ее сын-подросток подозреваются в сбыте поддельных денег АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» на уровне В+(RU) со «стабильным» прогнозом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама