Виновник гибели мотоциклиста в Кузнецком районе проведет в колонии более 6 лет Криминал

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Granta», сбивший мотоциклиста, который вскоре скончался в кузнецкой межрайонной больнице Пензенской области, приговорен к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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«2 октября 2020 года он, управляя автомобилем «ВАЗ-217030» в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, поехал из Махалино в Старый Кряжим Кузнецкого района. Двигаясь по улице села Старый Кряжим, он намеревался осуществить маневр левого поворота, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «BMW R1200GS Adventure» под управлением водителя 1976 года рождения. В результате ДТП мотоциклисту был причинен тяжкий вред здоровью, и спустя несколько дней от полученных травм он скончался в отделении реанимации ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд первой инстанции признал автомобилиста виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — отмечается в тексте.