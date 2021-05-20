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В Пензе молодой мужчина обвиняется в незаконной организации азартных игр

18:06 | 20.05.2021 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», завершено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе молодой мужчина обвиняется в незаконной организации азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый не позднее июня 2020 года подыскал и приобрел сроком на шесть месяцев цифровой аккаунт, позволяющий одновременно подключать через информационно-телекоммуникационную сеть интернет до 10 единиц игрового оборудования, а также не менее восьми системных блоков в комплекте с мониторами и один нетбук для организации игрового процесса с получением денежного выигрыша», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, мужчина открыл в помещении на проспекте Строителей в Пензе компьютерный клуб, являвшийся лишь прикрытием игорного заведения, где в конце июня полицейские в ходе обыска изъяли нетбук и восемь системных блоков.

«В конце июля 2020 года злоумышленник арендовал помещение по улице Саранской в городе Пензе, где разместил приобретенные им два системных блока, восемь телевизионных приставок и иное оборудование с программным приложением, предоставляющим возможность проводить игры с материальным выигрышем. Для организации незаконной деятельности он также использовал приобретенный им ранее цифровой аккаунт. В игорном заведении по улице Саранской азартные игры проводились им с августа по сентябрь 2020 года», — отметили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что еще одно заведение действовало с сентября по октябрь 2020 года в районе улиц Московской и Карла Маркса.

«В начале октября сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия было изъято игровое оборудование в виде двух системных блоков и семи телевизионных приставок», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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