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В Пензе шестеро человек задержаны по делу о махинациях с ремонтом пластиковых окон

09:09 | 21.05.2021 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Шестеро мужчин подозреваются в хищении денежных средств граждан в Пензе под предлогом устранения дефектов пластиковых окон, которые они сами же и создавали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе шестеро человек задержаны по делу о махинациях с ремонтом пластиковых окон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратился местный житель 1947 года рождения. Пенсионер рассказал, что в дневное время к нему домой пришли неизвестные, которые представились работниками организации, осуществляющей бесплатную диагностику пластиковых окон и дверей. Мужчина впустил их, после чего они приступили к осмотру петель и фурнитуры с последующим ремонтом. По окончании своих действий пенсионеру выставили счет за проделанную работу в размере 15 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как впоследствии установили полицейские, злоумышленники специально создавали видимые повреждения конструкций, после чего показывали неисправность хозяину квартиры и на его глазах устраняли выявленные недостатки.

«К совершению данного преступления причастны шестеро мужчин, являющиеся работниками одной компании. Все подозреваемые дали признательные показания», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Мошенничество», в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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