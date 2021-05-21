EN
22:39:41 Пятница, 21 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Двое жителей Подмосковья задержаны в Пензе по подозрению в сбыте героина

16:29 | 21.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Двое жителей Московской области 1994 и 1995 годов рождения задержаны в Пензе по подозрению в сбыте героина.

Двое жителей Подмосковья задержаны в Пензе по подозрению в сбыте героина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе личного досмотра у одного из них полицейские обнаружили сверток, в котором находилось около 200 граммов наркотика, в автомашине — еще около 500 граммов.

Задержанные признались, что оптовую партию они забрали в Подмосковье бесконтактным способом, а затем перевезли в Пензенскую область, чтобы сделать закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», сообщает «МВД медиа».

Новости партнеров
Читайте также
Константин Ханин призвал пензенцев своевременно передавать показания счетчиков горячей воды В Пензе намечено сократить сроки отключения ГВС во время гидравлических испытаний
В Пензу доставлен ковчег с частью пояса Богородицы Банк «Кузнецкий» выступит генеральным партнером фестиваля Jazz May
В Пензе старшеклассники прошли цифровой квест в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком» В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама