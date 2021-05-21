Двое жителей Подмосковья задержаны в Пензе по подозрению в сбыте героина Криминал

Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Двое жителей Московской области 1994 и 1995 годов рождения задержаны в Пензе по подозрению в сбыте героина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе личного досмотра у одного из них полицейские обнаружили сверток, в котором находилось около 200 граммов наркотика, в автомашине — еще около 500 граммов.

Задержанные признались, что оптовую партию они забрали в Подмосковье бесконтактным способом, а затем перевезли в Пензенскую область, чтобы сделать закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», сообщает «МВД медиа».