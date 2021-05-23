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Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке трактора

11:02 | 23.05.2021 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2021. PenzaNews. Жительница Нижнеломовского района Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке трактора через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке трактора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что на сайте «Авито» обнаружила объявление о продаже трактора. В ходе телефонного разговора она договорилась с незнакомцем о покупке. Гражданка перечислила на банковский счет неизвестного предоплату в размере 140 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в сообщении.

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