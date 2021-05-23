Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке трактора Криминал

Пенза, 23 мая 2021. PenzaNews. Жительница Нижнеломовского района Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке трактора через интернет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданка пояснила, что на сайте «Авито» обнаружила объявление о продаже трактора. В ходе телефонного разговора она договорилась с незнакомцем о покупке. Гражданка перечислила на банковский счет неизвестного предоплату в размере 140 тыс. рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в сообщении.