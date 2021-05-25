После обещания незнакомки снять родовое проклятие пензячка перевела 520 тыс. рублей Криминал

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы, перечислившая неизвестным 520 тыс. рублей в надежде избавиться от родового проклятия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1942 года рождения. Гражданка рассказала, что по телевизору увидела передачу, где ясновидящая излечивала от разных болезней. На экране был указан номер телефона. Женщина сразу же позвонила по нему и, сообщив собеседнику свои паспортные данные, рассказала о своих недугах, тем самым записавшись на лечение. Через день ей позвонила неизвестная, которая представилась именем ясновидящей с экрана телевизора. Незнакомка объяснила, что на пенсионерке лежит родовое проклятие, которое необходимо снимать несколькими сеансами и регулярно оплачивать», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что пенсионерка в течение месяца переводила деньги злоумышленникам, однако «лечение» не давало эффекта.

«Потерпевшая призналась, что попадается на подобную уловку не в первый раз», — отмечается в пресс-релизе.