EN
14:18:50 Вторник, 25 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

После обещания незнакомки снять родовое проклятие пензячка перевела 520 тыс. рублей

10:11 | 25.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы, перечислившая неизвестным 520 тыс. рублей в надежде избавиться от родового проклятия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

После обещания незнакомки снять родовое проклятие пензячка перевела 520 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1942 года рождения. Гражданка рассказала, что по телевизору увидела передачу, где ясновидящая излечивала от разных болезней. На экране был указан номер телефона. Женщина сразу же позвонила по нему и, сообщив собеседнику свои паспортные данные, рассказала о своих недугах, тем самым записавшись на лечение. Через день ей позвонила неизвестная, которая представилась именем ясновидящей с экрана телевизора. Незнакомка объяснила, что на пенсионерке лежит родовое проклятие, которое необходимо снимать несколькими сеансами и регулярно оплачивать», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что пенсионерка в течение месяца переводила деньги злоумышленникам, однако «лечение» не давало эффекта.

«Потерпевшая призналась, что попадается на подобную уловку не в первый раз», — отмечается в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в пришкольных лагерях отдохнут более 7 тыс. детей Противоклещевую обработку Олимпийской аллеи в Пензе проведут вечером 25 мая
Факт незаконного заключения соцконтракта выявлен в Малосердобинском районе В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом
Жильцам дома на улице Российской произвели перерасчет платы за ЖКУ на 852 тыс. рублей В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 912 тыс. га
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама