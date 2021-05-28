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Жительница Заречного перевела мошенникам более 740 тыс. рублей кредитных средств

10:45 | 28.05.2021 | Криминал

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Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1962 года рождения перевела мошенникам более 740 тыс. рублей кредитных средств в надежде заработать на биткоинах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Заречного перевела мошенникам более 740 тыс. рублей кредитных средств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился аналитиком международной финансовой группы. Мужчина предложил ей инвестировать деньги в биткоины. По его просьбе заявительница перешла на указанный им сайт и увидела график криптовалюты. Женщина решила попробовать заработать на этом. Для этого она перевела на банковский счет неизвестного лица 5 тыс. рублей, после чего продиктовала адрес электронной почты и свои установочные данные. Спустя некоторое время неизвестный прислал ей пароли для входа в личный кабинет брокерского сайта», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что впоследствии женщине позвонил другой мужчина, представившийся ее новым аналитиком.

«Незнакомец предложил вложить более крупную сумму в биткоины для увеличения доходности», — отмечается в пресс-релиз.

В сообщении уточняется, что после этого женщина оформила кредиты и перевела неизвестным сначала 500 тыс. рублей, затем более 159 тыс. рублей и еще 83 тыс. рублей.

«Когда гражданка опомнилась и решила вернуть свои деньги, злоумышленник перестал выходить на связь», — поясняется в тексте.

Из него следует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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