Жительница Заречного перевела мошенникам более 740 тыс. рублей кредитных средств Криминал

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1962 года рождения перевела мошенникам более 740 тыс. рублей кредитных средств в надежде заработать на биткоинах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился аналитиком международной финансовой группы. Мужчина предложил ей инвестировать деньги в биткоины. По его просьбе заявительница перешла на указанный им сайт и увидела график криптовалюты. Женщина решила попробовать заработать на этом. Для этого она перевела на банковский счет неизвестного лица 5 тыс. рублей, после чего продиктовала адрес электронной почты и свои установочные данные. Спустя некоторое время неизвестный прислал ей пароли для входа в личный кабинет брокерского сайта», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что впоследствии женщине позвонил другой мужчина, представившийся ее новым аналитиком.

«Незнакомец предложил вложить более крупную сумму в биткоины для увеличения доходности», — отмечается в пресс-релиз.

В сообщении уточняется, что после этого женщина оформила кредиты и перевела неизвестным сначала 500 тыс. рублей, затем более 159 тыс. рублей и еще 83 тыс. рублей.

«Когда гражданка опомнилась и решила вернуть свои деньги, злоумышленник перестал выходить на связь», — поясняется в тексте.

Из него следует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».