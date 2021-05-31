Решение инвестировать в биткоины обернулось для пензенца потерей около 3,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения, решивший инвестировать в биткоины, стал жертвой мошенничества и лишился около 3,6 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что в приложении «ВКонтакте» переписывался с неизвестной девушкой. Впоследствии она предложила ему принять участие в торгах на криптовалютной бирже», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по совету незнакомки житель Пензы по телефону связался с человеком, который объяснил ему правила участия в торгах и прислал ссылку для регистрации виртуального кошелька.

«В течение месяца пензенец купил на криптовалютной бирже биткоины на денежную сумму в размере 3 млн. 575 тыс. рублей, которые переводил на свой виртуальный счет. В скором времени мужчина заметил падение курса биткоина и решил продать свои накопления. Зайдя в личный кабинет, он обнаружил пропажу всей криптовалюты со своего виртуального кошелька. Позже мужчина осознал, что данный сайт, на котором ему посоветовали зарегистрироваться, оказался мошенническим», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».