EN
19:49:21 Понедельник, 31 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Начат ремонт дорог на улицах Урицкого и Ленина в Пензе

14:51 | 31.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Ремонтные работы на улицах Урицкого и Ленина в Пензе начаты в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Начат ремонт дорог на улицах Урицкого и Ленина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что подрядчики приступили к фрезерованию старого дорожного покрытия.

«Всего в работе находятся 12 объектов», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что на улицах Салтыкова-Щедрина и Кураева рабочие приводят в нормативное состояние люки колодцев, на улице Гастелло осуществляется установка бортового камня, на улицах Набережной реки Мойки и Либерсона ведется благоустройство, на улицах Осоавиахимовской и Мебельной начата подготовка под устройство верхнего слоя покрытия, на улице Сумской предстоит обустроить заездные карманы, на улице Измайлова — съезды, а на Живописном проезде специалисты выполняют выравнивающий слой.

Новости партнеров
Читайте также
Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна дома в Сердобске В Пензенскую область доставлено 9 тыс. доз вакцины «Спутник V»
В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Решение инвестировать в биткоины обернулось для пензенца потерей около 3,6 млн. рублей
В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама