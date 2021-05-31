Начат ремонт дорог на улицах Урицкого и Ленина в Пензе Криминал

Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Ремонтные работы на улицах Урицкого и Ленина в Пензе начаты в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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В нем отмечается, что подрядчики приступили к фрезерованию старого дорожного покрытия.

«Всего в работе находятся 12 объектов», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что на улицах Салтыкова-Щедрина и Кураева рабочие приводят в нормативное состояние люки колодцев, на улице Гастелло осуществляется установка бортового камня, на улицах Набережной реки Мойки и Либерсона ведется благоустройство, на улицах Осоавиахимовской и Мебельной начата подготовка под устройство верхнего слоя покрытия, на улице Сумской предстоит обустроить заездные карманы, на улице Измайлова — съезды, а на Живописном проезде специалисты выполняют выравнивающий слой.