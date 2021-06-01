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Под Пензой задержаны двое мужчин с партией героина

14:47 | 01.06.2021 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Двое мужчин 1995 и 1998 годов рождения, перевозивших партию героина, задержаны на подъезде к Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Под Пензой задержаны двое мужчин с партией героина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Граждане прибыли из Московской области с намерением оборудовать тайники с наркотическим средством», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по указанию куратора мужчины должны были в течение суток обустроить «закладки» на территории Пензенской области и уехать обратно.

«У них обнаружено и изъято 103 свертка с наркотическим веществом общей массой около 200 граммов», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что, как показал анализ данных в гаджетах злоумышленников, это был уже второй их визит в Пензенскую область.

«Наркотик они забирали бесконтактным путем на территории Московской области, затем арендовали легковой автомобиль, на котором приезжали в Пензу», — поясняется в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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