В Пензенской области утверждено обвинительное заключение по делу «черных археологов» Криминал

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Прокурор Белинского района Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и 34-летней женщины, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что пятеро пензенцев вступили в преступный сговор и в период с 1 мая до 15.00 2 мая 2020 года прибыли на автомобиле «Great Wall Hover» на участок местности, расположенный вблизи села Топориха Белинского района Пензенской области, в границах которого впоследствии выявлен культурный слой многослойного объекта культурного наследия (памятника археологии) «Селище «Агапово-1», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, не имея специального разрешения, злоумышленники с использованием лопат и металлоискателей произвели поиск археологических предметов.

«Определив территорию залегания археологических предметов, время возникновения которых превышает 100 лет, соучастники преступной деятельности выкопали и изъяли из мест залегания в земле и на ее поверхности 34 археологических предмета, имеющих историческую, научную и культурную ценность, в том числе старинные монеты и иконы. Тем самым они повредили культурный слой указанного места залегания археологических предметов. Злоумышленники были задержаны на месте преступления сотрудниками органов безопасности», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.