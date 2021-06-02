По факту разбойного нападения на магазин в Пензе возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» возбуждено в Пензе по факту открытого хищения денег из кассы магазина, совершенного молодым мужчиной, который имел при себе предмет, похожий на пистолет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением гражданка 1989 года рождения – представитель магазина. Женщина пояснила, что неизвестный с применением предмета, похожего на пистолет, который находился в кармане, открыто похитил из кассы магазина денежные средства в размере более 40 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что личность предполагаемого злоумышленника установлена.

«В настоящее время принимаются меры к его задержанию», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что подозреваемому на вид 25–27 лет, его рост — 175–180 см, он среднего телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки с карманами в области колен и черные кроссовки.