Пользователь сайта знакомств подозревается в хищении более 1 млн. рублей у двух пензячек Криминал

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. 50-летний житель Заречного подозревается в хищении более 1 млн. рублей у двух жительниц Пензы, с которыми он начал общаться на сайте знакомств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В конце 2020 года в полицию поступило заявление от жительницы Пензы 1976 года рождения. Женщина просила привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана похитило у нее денежные средства в сумме 500 тыс. рублей. Заявительница рассказала, что в сети интернет на сайте знакомств познакомилась с мужчиной. [...] Они начали встречаться. На одном из свиданий он под предлогом покупки автомобиля попросил у своей спутницы денежные средства в размере полумиллиона рублей. Пензячка поверила новому знакомому и передала ему всю сумму, которую взяла в кредит в одном из банков», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как выяснилось позднее, злоумышленник не намеревался покупать машину.

«Полученные деньги он потратил на закрытие своих долгов. После этого знакомый прекратил свое общение с потерпевшей», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что аналогичное заявление поступило в полицию в мае 2021 года от 46-летней жительницы Пензы.

«Женщина пояснила, что на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который также под предлогом покупки автомашины похитил у нее денежные средства в сумме более 500 тыс. рублей. Указанной суммы у женщины не было, поэтому часть денег в размере 450 тыс. рублей она взяла в кредит», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что для получения недостающей суммы она сдала ювелирные изделия в ломбард.

«Сотрудники уголовного розыска ОП №1 УМВД России по городу Пензе установили личность подозреваемого в совершении данных преступлений. Им оказался 50-летний житель города Заречного Пензенской области. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся», — сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».