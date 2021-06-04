Житель Сердобского района приговорен к 13 годам колонии строгого режима Криминал

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. 44-летний житель Сердобского района Пензенской области приговорен к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 3 месяца за убийство молодого мужчины и покушение на убийство двоих человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 23 января 2021 года мужчина вместе со своей семьей пришел в гости к знакомой в селе Пригородное. В ночное время 24 января он познакомился с соседями приятельницы, у которых также находились гости. Они пригласили компанию злоумышленника присоединиться к ним. В процессе застолья между гостем и одним из новых знакомых произошел конфликт, мужчины вышли на улицу выяснить отношения. В результате из дома вышли злоумышленник и трое оппонентов, которые начали наносить ему удары. Мужчина после причинения ему телесных повреждений, не повлекших вреда здоровью, решил совершить убийство обидчиков», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что житель Сердобского района вернулся в дом приятельницы, схватил там нож, вернулся обратно и нанес удары новым знакомым: 17-летнему юноше, 18-летнему молодому человеку и 41-летнему мужчине.

«18-летний потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения. Еще двое потерпевших с телесными повреждениями, расценивающимися как тяжкий вред здоровью, были своевременно доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.