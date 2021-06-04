EN
01:07:12 Суббота, 5 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Суд ужесточил наказание студенту, по вине которого мужчина ослеп на один глаз

16:32 | 04.06.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд изменил приговор 18-летнему студенту, ранее получившему условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, который после конфликта с молодым человеком ослеп на один глаз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Суд ужесточил наказание студенту, по вине которого мужчина ослеп на один глаз. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ночное время 5 июля 2020 года несовершеннолетний на тот момент студент находился в баре одного из районных центров Пензенской области, где в ходе конфликта нанес 29-летнему оппоненту не менее одного удара рукой в область лица слева. Потерпевший потерял равновесие и упал. Не давая ему возможности подняться, злоумышленник нанес потерпевшему удар ногой в правый глаз», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день у потерпевшего была диагностирована полная потеря зрения правого глаза.

«В результате полученной травмы молодой человек утратил возможность управлять транспортными средствами и осуществлять трудовую деятельность по ранее занимаемой им должности водителя», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что студент до этого состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, посещал секцию тайского бокса и занимался вольной борьбой.

«Приговором суда ему [было] назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Частично [был] удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании причиненного преступлением морального вреда на сумму 300 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что прокуратура принесла на приговор суда апелляционное представление, а потерпевший — апелляционную жалобу.

«Суд апелляционной инстанции признал доводы представления и жалобы обоснованными и изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сумма компенсации причиненного преступлением морального вреда с учетом требований разумности и справедливости, степени понесенных потерпевшим физических и нравственных страданий судом апелляционной инстанции увеличена до 700 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Комаров осмотрел стенд Пензенской области на ПМЭФ Команда пензенского артинститута представит Россию на конкурсе «Мастер-оружейник» в Иране
В Пензе в акции «На работу на велосипеде» приняли участие более 350 человек — мэрия При столкновении пяти машин под Пензой пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом Работники предприятия по производству сыра в Нижнеломовском районе подозреваются в краже
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама