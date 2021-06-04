Суд ужесточил наказание студенту, по вине которого мужчина ослеп на один глаз Криминал

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд изменил приговор 18-летнему студенту, ранее получившему условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, который после конфликта с молодым человеком ослеп на один глаз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ночное время 5 июля 2020 года несовершеннолетний на тот момент студент находился в баре одного из районных центров Пензенской области, где в ходе конфликта нанес 29-летнему оппоненту не менее одного удара рукой в область лица слева. Потерпевший потерял равновесие и упал. Не давая ему возможности подняться, злоумышленник нанес потерпевшему удар ногой в правый глаз», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день у потерпевшего была диагностирована полная потеря зрения правого глаза.

«В результате полученной травмы молодой человек утратил возможность управлять транспортными средствами и осуществлять трудовую деятельность по ранее занимаемой им должности водителя», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что студент до этого состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, посещал секцию тайского бокса и занимался вольной борьбой.

«Приговором суда ему [было] назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Частично [был] удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании причиненного преступлением морального вреда на сумму 300 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что прокуратура принесла на приговор суда апелляционное представление, а потерпевший — апелляционную жалобу.

«Суд апелляционной инстанции признал доводы представления и жалобы обоснованными и изменил приговор, назначив осужденному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сумма компенсации причиненного преступлением морального вреда с учетом требований разумности и справедливости, степени понесенных потерпевшим физических и нравственных страданий судом апелляционной инстанции увеличена до 700 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.