В Пензенской области мужчина осужден за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 5 июня 2021. PenzaNews. 42-летний житель Пензенской области признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года злоумышленник 1979 года рождения распивал спиртное с потерпевшим в одном из сел Мокшанского района. В процессе общения речь зашла об общей знакомой, и на этой почве между мужчинами возник конфликт, в результате которого осужденный начал избивать оппонента, нанеся ему более 20 ударов руками и ногами, а также деревянным черенком по голове и телу. С его слов, потерпевший на протяжении нескольких дней находился у него по месту жительства, где впоследствии скончался», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что затем, решив избавиться от тела, мужчина вывез его в безлюдное место.

«Кроме того, злоумышленник, являясь лицом, в отношении которого решением суда установлен административный надзор, с июля по ноябрь 2020 года самовольно оставил место жительства в Городищенском районе и место временного проживания в Лопатинском районе, выехав впоследствии в Мокшанский район. На протяжении указанного периода времени раз в месяц мужчина в органы внутренних дел не являлся, в связи с чем фактически выбыл из-под надзора органов полиции», — отметили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что в ходе следствия он был задержан на автовокзале в Пензе.

«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, публичное оскорбление представителя власти, кражу, умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.