В Пензе выявлена поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 июня 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе в инкассаторской сумке, где находилась выручка индивидуального предпринимателя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, согласно результатам проведенного исследования, фальшивка была изготовлена на капельно-струйном принтере.

«В ходе осмотра квартиры индивидуального предпринимателя других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для изготовления не обнаружено», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что с мужчиной проведена профилактическая беседа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».