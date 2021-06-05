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Житель Лопатинского района обвиняется в укрывательстве преступления

14:09 | 05.06.2021 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2021. PenzaNews. 31-летний житель Лопатинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Лопатинского района обвиняется в укрывательстве преступления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 сентября 2019 года обвиняемый вместе с приятелем распивал спиртное в селе Лопатино. Последний позвонил своему 47-летнему знакомому и попросил отвезти их в одно из сел Лопатинского района. По приезду водителя молодые люди уговорили его доставить их в Пензу. По дороге между мужчиной 1994 года рождения и водителем возник конфликт по поводу денежного долга последнего. Водитель вернул денежные средства путем безналичного перевода с использованием мобильного телефона, после чего отказался везти их в Пензу. Молодой человек попросил водителя остановить автомашину», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в селе Азрапино Шемышейского района, выйдя из автомобиля, 24-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшего рукой, а затем — не менее четырех раз ножом в шею.

«Обвиняемый, желая помочь знакомому избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенное убийство, помог ему оттащить тело погибшего в кусты, отмыть руки и орудие преступление от крови. Впоследствии они вместе скрывались от правоохранительных органов. Обвиняемый помог приятелю совершить поездку в Саратовскую область, договорившись с родственниками о предоставлении транспортного средства и ночлега», — отметили в СУ СКР.

В управлении напомнили, что знакомый обвиняемого был осужден за убийство и угон в 2020 году.

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