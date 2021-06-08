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Пензенец подозревается в краже мусорных контейнеров в Мурманской области

13:17 | 08.06.2021 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. 42-летний житель Пензенской области подозревается в краже четырех мусорных контейнеров, стоявших во дворе дома на улице Магистральной поселка Зеленоборский Мурманской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Мурманской области.

Пензенец подозревается в краже мусорных контейнеров в Мурманской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам собственника, причиненный ущерб составил почти 70 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что одному из очевидцев удалось снять момент кражи на мобильный телефон.

«Просмотрев запись, оперативники выяснили, что поздно вечером неизвестный мужчина подъехал к площадке для сбора мусора, погрузил мусорные контейнеры в фургон грузового автомобиля и скрылся. Из-за качества съемки и темного времени суток номер машины похитителя установить сразу не удалось», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в ходе оперативных мероприятий номер автомобиля и личность предполагаемого преступника все же удалось выяснить.

«Злоумышленником оказался 42-летний житель Пензенской области. Мужчина сознался в содеянном и рассказал полицейским, что периодически осуществляет перевозку мебели в Мурманскую область. Находясь в поселке Зеленоборский, он решил похитить контейнеры и уехать за пределы региона, надеясь, что его не найдут. Похищенное имущество он сдал в пункт приема металла в городе Пензе», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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