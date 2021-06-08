В Пензенской области возбуждено уголовное дело о клевете в интернете Криминал

Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Полиция по требованию прокуратуры Лопатинского района Пензенской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета» по факту размещения в интернете сведений, порочащих честь и достоинство местной жительницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что 22-летняя жительница района в марте 2021 года обнаружила созданную от ее имени ложную страничку в одной из социальных сетей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на ней были размещены фотографии женщины, номер ее телефона и предложение о вступлении с ней в интимную связь.

«При выяснении владельца странички орган дознания установил, что ее IP-адрес принадлежит зарегистрированной в Москве женщине с абонентским номером телефона столичного оператора сотовой связи. При опросе она отрицала свою причастность к совершению противоправных действий. Иные обстоятельства регистрации ложной странички установлены не были», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что, несмотря на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, полицией было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

«По итогам рассмотрения требования прокуратуры района об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства отделением МВД России по Лопатинскому району уголовное дело было возбуждено. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления», — поясняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры.