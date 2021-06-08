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Житель Пензы подозревается в уклонении от призыва на военную службу

17:04 | 08.06.2021 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Пензы подозревается в уклонении от призыва на военную службу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, молодой человек в феврале 2020 года, будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости явки в военный комиссариат Октябрьского и Железнодорожного районов города Пензы для прохождения медицинской комиссии, по повестке в начале марта прошлого года не явился, не имея при этом законных оснований для освобождения от службы и предоставления ему отсрочки», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии он еще дважды — в ноябре 2020 года и апреле 2021-го — проигнорировал аналогичные повестки.

«Неявку молодой человек объяснил следователю нежеланием проходить военную службу», — отметили в управлении.

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